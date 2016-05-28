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esrar yiyen koyunlar köyü birbirine kattı

ESRAR YİYEN KOYUNLAR KÖYÜ BİRBİRİNE KATTI

İngiltere'de otladıkları sırada esrar yiyen koyunlar köyün altını üstüne getirdi.

Tarih : 28 Mayıs 2016, 14:38
Puan Ver : Esrar Yiyen Koyunlar Köyü Birbirine Kattı(9/10)10


Daily Mail'in haberine göre, İngiltere'nin Rhyndypandy köyünde, koyunlar köylüler arasında endişeye yol açtı. Bölge yetkilisi Ioan Richard, esrar yiyen bir grup koyunun köyün içinde büyük hasara yol açtığını söyledi.



Richard "Koyunlar sokaklarda bir o yana bir bu tarafa koşuyor, bahçelere giriyordu, hatta bir tanesi bir eve girip evi berbat etti" dedi. Bu arada koyunların daha önce yakınlarda bulunan yasadışı bir fabrikaya ait esrar kalıntılarını yemiş olabileceği belirtilirken, Richard ayrıca olayın tekrarlanmaması için polise başvurup kalıntıları yok etmelerini istediklerini söyledi.








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