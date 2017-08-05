ESRAR CENNETİNE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN KASABA SATIN ALDI!
ABD'de esrar ürünleri satan şirket, Kalifornia eyaletindeki kasabayı 'esrar cennetine' dönüştürmek amacıyla tamamen satın aldı.
American Green şirketi, Nipton kasabasının tamamı için 5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.Satışla birlikte şirket, üzerinde okul binası, otel, kaplıcalar ve bir bakkalın bulunduğu 120 dönümlük araziye sahip oldu.
"GERÇEK BİR YEŞİLE HÜCUMUN ÖNDERLİĞİNİ YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"
Nipton kasabasını satın alan American Green şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı David Gwyther, "Gerçek bir yeşile hücumun önderliğini yapmaktan gurur duyuyoruz. ABD'de yaşanan esrar devriminin, 19'uncu yüzyıldaki altına hücumun yaptığı gibi tüm toplulukları canlandırma potansiyeli var" dedi.
ESRAR SATIŞI VE TÜKETİMİ YASAL
Kalifornia, keyif amaçlı esrar satışı ve tüketiminin yasal olduğu sekiz ABD eyaletinden biri.Sadece 20 kişilik nüfusu olan Nipton kasabası, California ve Nevada eyaletlerinin sınırında.American Green, kasabanın çevre ve turist dostu bir hale getirilebilmesi için 2,5 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.
KASABA ALTINA HÜCUM DALGASI SIRASINDA KURULDU
Nipton kasabası, yakında altın bulununca 20'inci yüzyılın başlarındaki altına hücum dalgası sırasında kurulmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanlığı Ve Hayırseverler Destek Oldu, Minik Hiba Annesi Ve Kardeşlerine Kavuştu
- Suriyeli 2 Kardeşi Kaçıranlar Plakayı Türk Bayrağı İle Gizlemeye Çalışmışlar
- İyi Hal İndirimi Uygulanan Çocuk İstismarı Davasında Korkunç İfade!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarımızı Da Camilerimizi De Toplum Hayatımızın Yaşayan Birer Parçaları...
- Hurdadan 50 Liraya Aldığı Buzdolabını, Kuluçka Makinesine Dönüştürerek Civciv Yetiştirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Lens'in Transferini Duyan Babel, Formayı Kaptırmamak İçin Gaza Bastı
- Beşiktaş, Ücret Ödemeden Fransa'dan Forvet Transfer Etti
- Şenol Güneş, Milli Takım'ı Çalıştırırken Hak Etmediği 4 Maaşını İade Etmiş
- Beşiktaş'ta Beklenmeyen Olay! Talisca, Süper Kupa Maçında Yok
- Fenerbahçe, Yeni Lewandowski Teodorczyk İle Prensipte Anlaştı
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar