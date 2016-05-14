ESRA EROL'UN NEVRUZ'U YENİ SEZONDA EVLİLİK PROGRAMI SUNACAK
Esra Erol'un sunduğu izdivaç programında dikkatleri üzerine toplayan Nevruz'la ilgili dedikodular doğru çıktı. Nevruz'un yeni sezonda bir televizyon kanalında evlilik programı sunacağı ortaya çıktı.
Nevruz sağlık sorunları nedeniyle Esra Erol'un sunduğu programa veda etmişti.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un sunduğu izdivaç programında adını duyuran gelin adayı Nevruz, sürpriz bir kararla özel gerekçeleri olduğunu belirterek programdan ayrılmıştı. Nevruz televizyon kanalında evlilik programı sunacak.
-
Esra Erol Evlen Benimle programına çıkan gelin adayı Nevruz'un spikerlik kursuna başladığı öne sürülmüştü. Esra Erol'un meşhur ettiği Nevruz'la ilgili dedikodular doğru çıktı. Nevruz, hangi kanalda evlilik programı sunacağını ise sır gibi saklıyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar