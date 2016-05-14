O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

esra erol'un nevruz'u yeni sezonda evlilik programı sunacak

ESRA EROL'UN NEVRUZ'U YENİ SEZONDA EVLİLİK PROGRAMI SUNACAK

Esra Erol'un sunduğu izdivaç programında dikkatleri üzerine toplayan Nevruz'la ilgili dedikodular doğru çıktı. Nevruz'un yeni sezonda bir televizyon kanalında evlilik programı sunacağı ortaya çıktı.

Tarih : 14 Mayıs 2016, 11:20
Puan Ver : Esra Erol'un Nevruz'u Yeni Sezonda Evlilik Programı Sunacak(9/10)6


Nevruz sağlık sorunları nedeniyle Esra Erol'un sunduğu programa veda etmişti.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un sunduğu izdivaç programında adını duyuran gelin adayı Nevruz, sürpriz bir kararla özel gerekçeleri olduğunu belirterek programdan ayrılmıştı. Nevruz televizyon kanalında evlilik programı sunacak.

-

Esra Erol Evlen Benimle programına çıkan gelin adayı Nevruz'un spikerlik kursuna başladığı öne sürülmüştü. Esra Erol'un meşhur ettiği Nevruz'la ilgili dedikodular doğru çıktı. Nevruz, hangi kanalda evlilik programı sunacağını ise sır gibi saklıyor.








Etiketler: Esra  Erol  Un  Nevruz  U  Yeni  Sezonda  Evlilik  Programı  Sunacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER