

Nevruz sağlık sorunları nedeniyle Esra Erol'un sunduğu programa veda etmişti.



ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un sunduğu izdivaç programında adını duyuran gelin adayı Nevruz, sürpriz bir kararla özel gerekçeleri olduğunu belirterek programdan ayrılmıştı. Nevruz televizyon kanalında evlilik programı sunacak.



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Esra Erol Evlen Benimle programına çıkan gelin adayı Nevruz'un spikerlik kursuna başladığı öne sürülmüştü. Esra Erol'un meşhur ettiği Nevruz'la ilgili dedikodular doğru çıktı. Nevruz, hangi kanalda evlilik programı sunacağını ise sır gibi saklıyor.