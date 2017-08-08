ESRA EROL'UN EŞİ ALİ ÖZBİR'DEN TAKİPÇİSİNE AĞIR YANIT: SEN NE DİYORSUN KATANA
Esra Erol'un eşi Ali Özbir'e bir takipçisi "Ne saygısızca böyle üslupla takipçilerine cevap vermek" yazdı. Özbir, "Sen ne diyorsun katana" diyerek aynı üslupla yanıt verdi.
Ünlü sunucu Esra Erol'un eşi Ali Özbir daha önce "çingeneye benziyorsun" yorumuyla çıldırmış herkesten büyük tepkiler almıştı. Bu seferde fotoğrafına yorum yapan takipçisine "Sen ne diyorsun katana" diyerek çirkin bir cevap verdi.
TAKİPÇİLERİNE VERDİĞİ CEVAPLAR BÜYÜK TEPKİ ALDI
Çeşme'ye giden çiftten Ali Özbir, Esra Erol ile çektirdiği fotoğrafı "Karı&koca tatil iyidir ama kuzucuklarımızı çok özledik" notuyla Instagram'da paylaştı. Bir takipçisi fotoğrafa "Zorla çekilmiş gibi" yorumunu yapınca, Ali Özbir'den yanıt gecikmedi. "Evet sen konuşasın diye zorla çektirdik ve koyduk." Bunun üzerine başka bir takipçisi "Ne saygısızca böyle üslupla cevap vermek" deyince Özbir, "Sen ne diyorsun katana" dedi.
İşte o yorumlar:
Kaynak: haberinburada
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