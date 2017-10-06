ESRA EROL'UN DAMAT ADAYI YASİN SAYMAN, YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Esra Erol'un izdivaç programı yayınlandığı dönemde eş arayan damat adayı Yasin Sayman, yaşam mücadelesi veriyor. Sayman için Esra Erol da kan bağışı çağrısı yaptı.
ATV ekranlarında geçen yıl yayınlanan Esra Erol'un sunduğu izdivaç programında taliplerini arayan Yasin Sayman'dan üzücü haber geldi. Rahatsızlığının tam olarak ne olduğu hakkında bir bilgi verilmezken Yasin için kan bağışı çağırısı yapıldı.
YASİN İÇİN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPILDI
Antalya'da bir hastanede tedavi gören Yasin Sayman için A RH negatif kan aranıyor. Yasin'in arkadaşları "Yasin amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. A RH negatif kana ihtiyaç var" diyerek Antalya ve çevresinde oturanlardan yardım istedi.
ESRA EROL DA PAYLAŞTI
Esra Erol da Yasin Sayman için paylaşım yaptı. Erol, "Yasinimiz için Antalya'da acil kan lazım." dedi.
Kaynak: haberinburada
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