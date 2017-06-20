ESRA EROL'DAN 'TARİHİ' AÇIKLAMA
Sunucu Esra Erol, dünkü canlı yayınında evlilik programları hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Ali Şükrü Çoruk'un, 1920 yılına dair Şehir Dergisi'nin ‘evlilik talepleri' bölümünü Twitter hesabından paylaştığını gören Esra Erol, bu konuyu programda gündeme getirdi.
Ünlü sunucu, izdivaç programlarıyla ilgili ‘Bizim kültürümüze uygun değil' eleştirilerine, ‘Şehir' Dergisindeki izdivaç taleplerini örnek göstererek cevap verdi.
1920 yılında çıkan ‘Şehir' dergisinde yer alan evlilik taleplerinden bazı örnekler gösteren Erol, "İki sezonun en önemli konularından biri evlilik programlarıyla ilgili yapılan eleştiriler. Hatta bir ara KHK tarafından da kaldırıldığı söylendi. 'Evlilik programları bizim kültürümüze uygun değil' diye yorumlar yapılıyor. Fakat belgelerimle konuşuyorum. Aslında insanları bir araya getirme. İnsanların izdivaçlarına vesile olmak bizim toplumumuzda var. Hatta tarihi 1920'ye dayanıyor" dedi.
kaynak:milliyet
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