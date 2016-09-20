ESRA EROL'DAN ‘SEN BENİ SATTIN' ÇIKIŞI
Yeni sezonda, özellikle Zuhal Topal ve Esra Erol arasında yaşanan transfer rekabeti uzun süre kendisinden söz ettirecek gibi görünüyor.
Sevgi ve Çağrı'nın ardından bir yarışmacı daha Zuhal Topal'ı terkedip Esra Erol'a dönüş yaptı. Bu isim de Hanife ile yaşadığı aşkla hayli popüler olan damat adayı Umut Yılmaz oldu.Bir demet çiçekle af dileyerek dönüş yapan Umut, Esra Erol'dan fırçasını da yedi. Umut ‘Şimdi benim için sattın geldin' diyecekler deyince Esra Erol ‘Sen beni sattın' diyerek lafını yapıştırdı.
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