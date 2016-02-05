O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

esra erol'da neler yaşandı?

ESRA EROL'DA NELER YAŞANDI?

Esra Erol’da 132 santimetre boyunda 28 yaşındaki Cihan Bey’e
125 santimetre boyunda, 32 yaşındaki Aslıhan Hanım talip geldi.

Tarih : 05 Şubat 2016, 09:48
Puan Ver : Esra Erol'da Neler Yaşandı?(8/10)8


Esra Erol'da 132 santimetre boyunda 28 yaşındaki Cihan Bey'e


125 santimetre boyunda, 32 yaşındaki Aslıhan Hanım talip geldi.


 


Aslıhan Hanım'a mülakat sırasında sorulan soruyu Esra Erol canlı yayında dile getirdi.


 


"Ekip arkadaşlarım, neden Cihan diye sorduklarında, Aslıhan da boyu boyuma, huyu huyuma diye" 


yanıt vermiş" dedi. 


 


Paravan açıldıktan sonra, çift birbirlerini tanımak istediklerini açıkladı. Ardından


loca adayları ve Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı.











Etiketler: Esra  Erol  Da  Neler  Yaşandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER