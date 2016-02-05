

Esra Erol'da 132 santimetre boyunda 28 yaşındaki Cihan Bey'e



125 santimetre boyunda, 32 yaşındaki Aslıhan Hanım talip geldi.







Aslıhan Hanım'a mülakat sırasında sorulan soruyu Esra Erol canlı yayında dile getirdi.







"Ekip arkadaşlarım, neden Cihan diye sorduklarında, Aslıhan da boyu boyuma, huyu huyuma diye"



yanıt vermiş" dedi.







Paravan açıldıktan sonra, çift birbirlerini tanımak istediklerini açıkladı. Ardından



loca adayları ve Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı.



