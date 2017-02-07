İzdivaç programında yaklaşık 5 aydır eş adayını arayan Caner, "Kabe'de rüyaya yattım onu gördüm" dediği gelin adayının Berke olduğunu herkese ilan etti.



ATV'de yayınlanan evlenme programında Caner Toygar 6 Şubat canlı yayında evleneceği kişinin ismini söyledi. Esra Erol ve programdakiler ismi duyunca büyük şaşkınlık geçirdi.







İzdivaç programında yaklaşık 5 aydır eş adayını arayan Caner, "Kabe'de rüyaya yattım onu gördüm" dediği gelin adayının Berke olduğunu herkese ilan etti.







kaynak:milliyet