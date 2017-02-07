ESRA EROL'DA CANER, BERKE'YLE EVLENMEK İSTEDİĞİNİ DUYURDU
İzdivaç programında yaklaşık 5 aydır eş adayını arayan Caner, "Kabe'de rüyaya yattım onu gördüm" dediği gelin adayının Berke olduğunu herkese ilan etti.
ATV'de yayınlanan evlenme programında Caner Toygar 6 Şubat canlı yayında evleneceği kişinin ismini söyledi. Esra Erol ve programdakiler ismi duyunca büyük şaşkınlık geçirdi.
İzdivaç programında yaklaşık 5 aydır eş adayını arayan Caner, "Kabe'de rüyaya yattım onu gördüm" dediği gelin adayının Berke olduğunu herkese ilan etti.
kaynak:milliyet
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