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esra erol'da caner, berke'yle evlenmek istediğini duyurdu

ESRA EROL'DA CANER, BERKE'YLE EVLENMEK İSTEDİĞİNİ DUYURDU

İzdivaç programında yaklaşık 5 aydır eş adayını arayan Caner, "Kabe'de rüyaya yattım onu gördüm" dediği gelin adayının Berke olduğunu herkese ilan etti.

Tarih : 07 Şubat 2017, 13:36
Puan Ver : Esra Erol'da Caner, Berke'yle Evlenmek İstediğini Duyurdu(10/10)12


ATV'de yayınlanan evlenme programında Caner Toygar 6 Şubat canlı yayında evleneceği kişinin ismini söyledi.  Esra Erol ve programdakiler ismi duyunca büyük şaşkınlık geçirdi.



İzdivaç programında yaklaşık 5 aydır eş adayını arayan Caner, "Kabe'de rüyaya yattım onu gördüm" dediği gelin adayının Berke olduğunu herkese ilan etti.



 



kaynak:milliyet








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