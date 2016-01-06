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esra erol'a yeni rakip: songül karlı

ESRA EROL'A YENİ RAKİP: SONGÜL KARLI

Esra Erol'u ikna edemeyen Acun Ilıcalı, Songül Karlı ile anlaştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Songül Karlı; Esra Erol, Seda Sayan, Zuhal Topal gibi izdivaç programı sunacak.

Tarih : 06 Ocak 2016, 10:32
Puan Ver : Esra Erol'a Yeni Rakip: Songül Karlı(5/10)7


Daha önce Esra Erol'a kendi kanalında iş teklifinde bulunan Acun Ilıcalı, kanalının gündüz kuşağını hareketlendirmek için Songül Karlı ile el sıkıştı. Kariyerine türkücü olarak başlayan ancak sonrasında sunuculuğa adım atan Songül Karlı; Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan gibi izdivaç programı sunacak. Songül Karlı uzun yıllar Uğur Arslan ile birlikte Fox TV'de "Su Gibi" adlı evlilik programını sunmuştu. Songül Karlı'nın izdivaç programı, 11 Ocak Pazartesi günü itibariyle saat 12.30'de TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.



ESRA EROL TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ



İzdivaç programı denildiğinde ilk akla gelen, dokuz sezondur izdivaç programu sunan ve bu alanda ilk olan Esra Erol oluyor. Bu nedenle Acun Ilıcalı da evlilik programı fenomeninin ilk temsilcisi Esra Erol'un izdivaç programını Fox TV'den TV8'e transfer etmek istemiş, ancak bu transfer gerçekleşmemişti, ünlü sunucu Tv8 yerine ciddi bir ücret karşılığında eski kanalı Atv'ye dönmüştü. Esra Erol'un yerine gelen Songül Karlı'nın performansı şimdiden merak konusu.



SADECE İZDİVAÇ OLMAYACAK



Esra Erol başta olmak üzere pek çok izdivaç programına rakip olacak yapımın konsepti diğerlerine göre daha geniş olacak. Sevdiğine kavuşmak isteyenler, şifa bekleyenler, "aldatıldım" diyenler, işsizlik çekenler, maddi zorlukları aşıp okumak isteyenlerin de programın konusu olacağı söyleniyor.








Etiketler: Esra  Erol  A  Yeni  Rakip  Songül  Karlı    haber

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