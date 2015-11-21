

Esra Erol dün son kez yayına çıktı. Doğum iznine çıkacak olan güzel sunucu ikinci kez oğlunu kucağına almaya hazırlanıyor. İlk önce İdris Ali'yi kucağına aldı şimdi Ömer Erol'u kucağına almaya hazırlanıyor. Esra Erol Doğumdan sonra ne zaman geri gelecek henüz net bir tarih yok.







Esra Erol ATV'deki programına doğum yapmak için ara verdi. Esra Erol son programında gözyaşları içinde ekrana veda etti. Peki ünlü sunucu Esra Erol ne zaman doğum yapacak ve bebeğinin ismi ne olacak?



Ünlü sunucu Esra Erol ikinci çocuğunun doğumu için hastaneye yatıyor. Esra Erol bunun için ekrandaki programını bıraktı.







ESRA EROL BEBEĞİNİ NE ZAMAN DOĞURACAK



Esra Erol hatırlanacağı gibi daha önce talihsiz bir hamilelik yaşamış ve bebeğini kucağına alamadan kaybetmişti. Yeniden hamile kalan Esra Erol artık bebeğine kavuşmak için gün sayıyor. Hamileliğinde dokuzuncu ayına giren Esra Erol bir erkek çocuğu dünyaya getirecek. Esra Erol ikinci oğluna Ömer Erol adını verecek.











ESRA EROL AĞLADI



Esra Erol son kez sunduğu programda çok duygusal anlar yaşadı. Sürekli ağlayan ünlü sunucu herkesten dua istedi.







ESRA EROL'UN EKİBİ DAĞILDI



Esra Erol "Ben gideyim ya..." deyince ünlü sunucunun ekip arkadaşları da ağlamaya başladı.Bunun üzerine Esra Erol, "Edacığım niye ağlıyorsun. Sen giderken de ben ağladım" diyerek personelini teselli etmeye çalıştı.







ESRA EROL DOĞUMA BU VEDA İLE GİTTİ



Duygusal anların yaşandığı programın finalinde Esra Erol şu sözlerle veda etti;



-"Hakkınızı helal edin. Hepinizi seviyorum. Duanızı eksik etmeyin çünkü çok ihtiyacım var. Ben gidiyorum allaha emanet olun!"







ESRA EROL'UN PROGRAMINI KİM SUNACAK?



Esra Erol doğum iznindeyken evlilik programını Nilgün Belgün sunacak. Pazartesi gününden itibaren ünlü tiyatrocu Esra Erol'un koltuğunda yer alacak.



