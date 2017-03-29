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esra erol kararını verdi! işte yeni işi...

ESRA EROL KARARINI VERDİ! İŞTE YENİ İŞİ...

Önümüzdeki sezon evlilik programı sunmayacağını açıklayan Esra Erol, bundan sonra bakın ne iş yapacak?

Tarih : 29 Mart 2017, 15:41
Puan Ver : Esra Erol Kararını Verdi! İşte Yeni İşi...(8/10)6


17 Mart'ta vizyona giren Tatlım Tatlım filminin özel gösterimi İstanbul'da gerçekleşti. Galaya gelemeyenler filmi başrol oyuncuları ile birlikte izledi.



Ekranlara veda etmeye hazırlanan Esra Erol galaya yalnız katıldı. Şahan Gökbakar evlilik programını bırakacağını söyleyen ünlü sunucuya sosyal medya üzerinden "Hemen film çekeriz sana, bence çok iyi oynarsın. Var yetenek var" yorumu yapmıştı. Ünlü komedyenle henüz görüşmediğini söyleyen Esra Erol, Şahan Gökbakar'ın filminde figüran bile olabileceğini söyledi.



 



kaynak:gazetevatan








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