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esra erol izdivaç programına devam edecek

ESRA EROL İZDİVAÇ PROGRAMINA DEVAM EDECEK

Daha önce yaptığı açıklamada "yoruldum, bırakacağım" diyen ünlü sunucu Esra Erol, yeni sezonda da izdivaç programa devam edeceğinin sinyalini verdi.

Tarih : 10 Nisan 2017, 14:33
Puan Ver : Esra Erol İzdivaç Programına Devam Edecek(5/10)7


 İzdivaç programlarına halktan gelen tepki üzerine hükumet de harekete geçmişti. Evlilik programlarına defalarca ceza kesilirken yayından kaldırılması da gündeme geldi.



PROGRAMA DEVAM EDECEK



Esra Erol, Milliyet yazarı Sina Koloğlu'na programa devam edeceğini açıkladı. Erol, "Üç yıllık anlaşmam mevcut. Bir yılı daha var. Ayrıca kanalla gönül bağım bulunuyor. Ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.



 



kaynak:haberler








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