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esra erol, ikinci kez anne oldu

ESRA EROL, İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Sunucu, dün Sabah saat 10.47'de, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde oğlu Ömer Erol'u kucağına aldı.

Tarih : 22 Kasım 2015, 10:20
Puan Ver : Esra Erol, İkinci Kez Anne Oldu(5/10)4


Sunucu, dün Sabah saat 10.47'de, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde oğlu Ömer Erol'u kucağına aldı.  3 kilo 260 gram ağırlağındaki bebek, 53 cm boyunda dünyaya geldi. Erol'un eşi Ali Özbir'in bebeğini öperken çektirdiği fotoğraf, arkadaşları tarafından Instagram'dan paylaşıldı. 








Etiketler: Esra  Erol  İkinci  Kez  Anne  Oldu    haber

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