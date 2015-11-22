ESRA EROL, İKİNCİ KEZ ANNE OLDU
Sunucu, dün Sabah saat 10.47'de, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde oğlu Ömer Erol'u kucağına aldı.
Sunucu, dün Sabah saat 10.47'de, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde oğlu Ömer Erol'u kucağına aldı. 3 kilo 260 gram ağırlağındaki bebek, 53 cm boyunda dünyaya geldi. Erol'un eşi Ali Özbir'in bebeğini öperken çektirdiği fotoğraf, arkadaşları tarafından Instagram'dan paylaşıldı.
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