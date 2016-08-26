ESRA EROL: HERKES BAYRAĞINA SAHİP ÇIKSIN
Esra Erol, katıldığı bir radyo programında darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlatırken Türk halkını bayrağına, ülkesine ve değerlerine sahip çıkmaya çağırdı.
Esra Erol, katıldığı bir radyo programında darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlatırken Türk halkını bayrağına, ülkesine ve değerlerine sahip çıkmaya çağırdı.
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