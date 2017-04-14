ESRA EROL, FENOMEN GELİN ADAYI SONGÜL'Ü BAŞ GÖZ EDİYOR
İzdivaç programlarının müzmin gelin adayı Songül sonunda aradığı damadı buldu.
İzdivaç programlarının müzmin gelin adayı Songül sonunda aradığı damadı buldu. Uzun zamandır tanıma aşamasında olduğu damat adayı Mehmet ile ilk adımı attı. Caner'den sonra fenomen gelin adayı Songül'de evleniyor.
kaynak:mynet
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