ESRA EROL AĞLAYARAK UĞURLADI
Damat adayı Ferdi ile bir küskün bir barışık ilişki yaşayan Emine, programı bıraktığını açıkladı. Esra Erol dahil tüm ekip hüngür hüngür ağladı.
ATV'de yayınlanan Esra Erol'la programında 2 sezondur taliplerini bekleyen Emine, artık programa devam edemeyeceğini söyledi ve Esra Erol'a veda etti.
kaynak:milliyet
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