Ünlü sunucu Esra Erol, şu günlerde bir makarna reklamında hayranlarının karşısına çıkıyor. Bu reklam için ünlü sunucunun 3 milyon TL ücret aldığı iddia edilmişti. Esra Erol konuyla ilgili açıklama yaptı ve hakkında çıkan iddiaları yalanladı. İşte detaylar…



Esra Erol'da Evlen Benimle programını sunan Esra Erol'un geçtiğimiz günlerde rol aldığı 45 saniyelik makarna reklamından 3 milyon TL aldığı iddia edilmişti. Hakkında çıkan bu haberlere daha fazla sessiz kalamayan Esra Erol, bu iddiaları yalanlayarak hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.



Esra Erol: O Rakamlar Hayal Ürünü



Bu rakamların ‘hayal ürünü' olduğunu söyleyen ünlü sunucu sosyal medyadan şunları yazdı; 'Bu rakamların hayali olması, hakkımda çok şükür konuşulacak şeylerin bu olması, yolumdan sapmadan, şöhret denen kavramdan her daim uzak olmam, başladığım günden bugüne hep aynı olmam aslına bakarsanız, bugün kendi adıma övünülecek şeydir. Bu rakamları alanlar yok mu? Var ama onun için Messi olmak lazım ama o yetenek bende yok.'