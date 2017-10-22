Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç ve futbolcu Gökhan Töre'nin düğününde, ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı, Erdoğan çiftine serenat yaptı.

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ve futbolcu Gökhan Töre'nin nikahına giden Erdoğan çiftine ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı, girişte klarnetiyle kısa bir serenat yaptı.

DÜĞÜNÜN ONUR KONUĞU ERDOĞAN ÇİFTİYDİ

Diriliş Ertuğrul dizisinin Halime Sultan'ı ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile dünya evine girdi.

Ünlü çiftin Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki nikahına sanat, spor ve siyaset dünyasından ünlü isimler akın etti. Misafirler arasında onur konuğu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dı.KLARNETLE SERENAT YAPTI

Erdoğan çiftini kapıda Beşiktaş JK. Başkanı Fikret Orman ve ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı karşıladı. Çağrı, Erdoğan çiftine kapıda klarnetiyle kısa bir serenat yaptı.

Kaynak: haberinburada