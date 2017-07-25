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'esra Abla' Sevgilisi Çıktı, Mahkeme 'öteki Erkek' Kararını Verdi
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'Esra Abla' sevgilisi çıktı, mahkeme 'öteki erkek' kararını verdi

'ESRA ABLA' SEVGİLİSİ ÇIKTI, MAHKEME 'ÖTEKİ ERKEK' KARARINI VERDİ

Eşinin telefonundaki 'Esra Abla'dan şüphelenen koca, kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Kadına 8 bin TL tazminat cezası verilirken, 'Öteki erkek' olarak adı geçen sahıs suçlu bulunmadı.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 11:00
Puan Ver : 'esra Abla' Sevgilisi Çıktı, Mahkeme 'öteki Erkek' Kararını Verdi(6/10)2

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, F.A isimli vatandaşın, kendisini aldattığı gerekçesiyle boşandığı eşinin sevgilisine açtığı tazminat davasının reddedilmesi kararını doğru bularak onadı. Yüksek mahkeme kararında, "öteki erkeğin" eylemini yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmadığı tespiti yapılarak, "Davalının eyleminin haksız bir fiil olarak kabul edilmeyecek olmasından dolayı müteselsil sorumluluğunu da bulunmadığının kabulü gerekir" denildi.

EŞİNİN TELEFONUNDAKİ 'ESRA ABLA'DAN ŞÜPHELENDİ

Dava dosyasına göre F.A ile E.A 2010 yılında evlendi ve bir çocukları oldu. F.A'nın iddialarına göre, eşinin telefonunda "Esra Abla" diye kaydedilen bir numarayla ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda eşinin kendisini R.Ö ile aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

KADININ 8 BİN ÖDEMESİNE HÜKMEDİLDİ

Davaya bakan Ankara 11. Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verdi. Aile mahkemesi kadının kusurlu davranışı nedeniyle eski kocasına 8 bin TL de tazminat ödenmesine hükmetti.

EYLEMİ BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ GEREKÇESİYLE 'ÖTEKİ ERKEK'E TAZMİNAT YOK

Aile mahkemesindeki dava devam ederken F.A, evliliğinin yıkılmasından sorumlu tuttuğu eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği R.Ö'ye tazminat davası açtı. R.Ö hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Tazminat davasına bakan Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, mevzuatta eşler arasındaki sadakat yükümlülüğü ihlali halinde tarafların birbirine tazminat davası açabilmesinin mümkün olduğunu hatırlatarak, "Davalının (R.Ö) doğrudan davacının bedensel veya ruhsal bütünlüğüne yönelik hukuka aykırı bir fiilde bulunmadığı, kanunda yükümlüğünü ihlal eden eşin eylemini birlikte gerçekleştirdiği kişiler yönünde herhangi bir düzenleme görülmediği" gerekçesiyle tazminat talebini reddetti.

"KENDİ RIZASIYLA KURDUĞU SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ BOZDU"

Kararın temyiz incelemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi yaptı. Yüksek Mahkeme, öteki erkeğe açılan tazminat davasının reddedilmesinin doğru bir karar olduğu gerekçesiyle onadı. 7 Temmuz tarihinde verilen kararda, şu tespitler yapıldı:

"Eşin, kendi rızasıyla kurduğu sadakat yükümlülüğüne aykırı eylemin mevcudiyeti halinde hukuken korunmayı gerektirir gerçek bir evlilik birliğinden söz edilmeyeceğinden üçüncü kişinin eyleminin diğer eşin kişilik haklarını zedelediği sonucuna ulaşılmayacaktır.

Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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