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Espanyol Futbolcusu Sanchez, Astori'nin Ölüm Haberini Alınca Sahaya Yığıldı

ESPANYOL FUTBOLCUSU SANCHEZ, ASTORİ'NİN ÖLÜM HABERİNİ ALINCA SAHAYA YIĞILDI

İspanya'da Espanyol forması giyen Carlos Sanchez, eski takım arkadaşı Astori'nin ölüm haberini alınca sahada bayıldı.

Tarih : 05 Mart 2018, 16:30
Puan Ver : Espanyol Futbolcusu Sanchez, Astori'nin Ölüm Haberini Alınca Sahaya Yığıldı(9/10)5

Futbol kamuoyu İtalya'dan gelen trajik haberle sarsıldı.

Fiorentina'nın 31 yaşındaki kaptanı Davide Astori, takımın Udinese maçı öncesinde kamp yaptığı otelin odasında ölü bulundu.

ÖLÜM HABERİ, ARKADAŞINI SAHA ORTASINDA BAYILTTI

Levante - Espanyol maçında Carlos Sanchez, eski takım arkadaşının ölüm haberini alır almaz sahaya yığıldı. Sağlık görevlileri apar topar müdahale ederken 32 yaşındaki futbolcu olayın şokundan bir süre kurtulamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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