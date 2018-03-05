ESPANYOL FUTBOLCUSU SANCHEZ, ASTORİ'NİN ÖLÜM HABERİNİ ALINCA SAHAYA YIĞILDI
İspanya'da Espanyol forması giyen Carlos Sanchez, eski takım arkadaşı Astori'nin ölüm haberini alınca sahada bayıldı.
Futbol kamuoyu İtalya'dan gelen trajik haberle sarsıldı.
Fiorentina'nın 31 yaşındaki kaptanı Davide Astori, takımın Udinese maçı öncesinde kamp yaptığı otelin odasında ölü bulundu.
ÖLÜM HABERİ, ARKADAŞINI SAHA ORTASINDA BAYILTTI
Levante - Espanyol maçında Carlos Sanchez, eski takım arkadaşının ölüm haberini alır almaz sahaya yığıldı. Sağlık görevlileri apar topar müdahale ederken 32 yaşındaki futbolcu olayın şokundan bir süre kurtulamadı.
Kaynak: haberinburada
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