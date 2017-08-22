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ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu Tutuklandı

ESP GENEL BAŞKANI ÇİÇEK OTLU TUTUKLANDI

Tunceli'de yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanan Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Çiçek Otlu tutuklandı.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 23:40
Puan Ver : Esp Genel Başkanı Çiçek Otlu Tutuklandı(5/10)1

Tunceli'de yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Çiçek Otlu tutuklandı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütlerine yönelik yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu hakkında yakalama kararı çıkarttı.

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Otlu, bugün Ankara'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan Otlu, Ankara adliyesine sevk edildi.

TUTUKLANARAK SİNCAN CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanan Otlu,terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı. Otlu'nun Sincan Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Esp  Genel  Başkanı  Çiçek  Otlu  Tutuklandı    haber

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