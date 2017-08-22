ESP GENEL BAŞKANI ÇİÇEK OTLU TUTUKLANDI
Tunceli'de yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanan Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Çiçek Otlu tutuklandı.
Tunceli'de yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Çiçek Otlu tutuklandı.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütlerine yönelik yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu hakkında yakalama kararı çıkarttı.
ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine Otlu, bugün Ankara'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan Otlu, Ankara adliyesine sevk edildi.
TUTUKLANARAK SİNCAN CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ
Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanan Otlu,terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı. Otlu'nun Sincan Cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
- İstanbul'a Gelen Abd Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar