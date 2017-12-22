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Eşofmanları çekip antrenmana çıktı! İşte ilk fotoğraflar

EŞOFMANLARI ÇEKİP ANTRENMANA ÇIKTI! İŞTE İLK FOTOĞRAFLAR

Galatasaray'ın teknik direktörlüğe getirdiği Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesislerinde ilk idmanına çıktı.

Tarih : 22 Aralık 2017, 14:40
Puan Ver : Eşofmanları Çekip Antrenmana Çıktı! İşte İlk Fotoğraflar(9/10)5

Galatasaray'ın teknik direktörlük için anlaştığı Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk idmanına çıktı. Terim'in sahaya indiği sırada yardımcıları yanında yoktu.

Fatih Terim Florya'nın emektar çalışanları ile tek tek tokalaştı. Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün de o fotoğraf karelerinde yer almadı. Fatih Terim'in yanında sadece kulüp doktoru Yener İnce vardı.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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