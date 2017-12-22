Galatasaray'ın teknik direktörlük için anlaştığı Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk idmanına çıktı. Terim'in sahaya indiği sırada yardımcıları yanında yoktu.

Fatih Terim Florya'nın emektar çalışanları ile tek tek tokalaştı. Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün de o fotoğraf karelerinde yer almadı. Fatih Terim'in yanında sadece kulüp doktoru Yener İnce vardı.

Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada