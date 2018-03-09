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'Eşofman giyen kız öğrenci zina yapmıştır' diyen öğretmen ihraç edildi

'EŞOFMAN GİYEN KIZ ÖĞRENCİ ZİNA YAPMIŞTIR' DİYEN ÖĞRETMEN İHRAÇ EDİLDİ

Sosyal medya hesabında beden eğitimi dersinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığı, şeklinde skandal mesajlar paylaşan felsefe öğretmeni meslekten ihraç edildi.

Tarih : 09 Mart 2018, 16:50
Puan Ver : 'eşofman Giyen Kız Öğrenci Zina Yapmıştır' Diyen Öğretmen İhraç Edildi(5/10)1

Konya'da sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığı iması içeren mesajlar paylaşan Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında açılan soruşturma sonucu öğretmenlik mesleğinden ihraç edildi.

TWİTTER'DA EŞOFMAN GİYEN ÖĞRENCİLERE ZİNA İMASI

Harmancı, yardımcı hizmetlerde görevlendirilmek üzere memurluk görevine devam edecek. Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı (44), twitter hesabından beden eğitimi derslerinde kız öğrencilerin eşofman giymesini eleştiren paylaşımlarda bulundu. Harmancı'nın mesajları sosyal medyada tepki topladı.

ÖĞRETMENLİKTEN İHRAÇ EDİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Harmancı hakkında geçen yıl aralık ayında soruşturma başlatıp, açığa aldı. Soruşturma sonucu oluşturulan rapor Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı da Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesi gereği Ercan Harmancı'yı öğretmenlik mesleğinden ihraç edilip, yardımcı hizmetlerde görevlendirilmek üzere memurluk görevine devam etmesi yönünde karar aldı. Bakanlık yetkilileri, Harmancı'nın, öğrencilerin bulunduğu okul ortamında değil, ilçe milli eğitim veya halk eğitimin çeşitli birimlerinde memur olarak görev yapabileceğini belitti.

HARMANCIYI DESTEKLEYEN ÖĞRETMENİN SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Harmancı'yı destekleyen Meram'daki Ahmet Naci Gücüyener İlkokulu'nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Fatih Kap hakkındaki soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

HARMANCI'NIN TWİTTER'A YAZDIKLARI

Öğretmen Harmancı'nın twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle: 'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir', 'Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi', 'Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar', 'Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok. ya da bundan zevk alan zevkperestler', 'Okulu sınıfı evi gibi, erkek öğretmeni dayısı gibi, abisi gibi gören öğrenciler ve onları yabancı bir kadın gibi görmeyen erkek öğretmenler okullarda zina işliyor dersem bu benim düşüncem değil Muhammed aleyhisselamın emri itiraz eden var mı', 'Beden eğitimi dersi veren, verirken gerçekten rahatsızlık duyan şerefli öğretmenler olduğu gibi şereften yoksun öğretmenlerde var. Buna sessiz kalanlar olarak biz de hesap vereceğiz.', 'Bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter', 'Mustafa Kemal'i seviyor musun diye öğretmenlere sorulsa kem küm diye cevap veren öğretmenden eğitimci olmaz. Oysa malum kişiyi sevmiyorum demek asla suç bile değilken o kadar sindirilmişiz', 'Okullarda değil hiçbir zaman malum şahsın altına Kuran konulmaz', 'Öğretmen arkadaşlara bir hatırlatma Okullardaki akıllı tahtaların altına malum şahsın altına konulan Kuranı Kerim'den hesaba çekileceğiz korkmayın ve deyin ki akıllı tahtaların üstüne Kuran koymayın', 'Bir beden eğitimi öğretmeninin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır', 'Bugün beden eğitimi adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor bu hiçbir babanın da umurunda değil. Hemi de Müslüman baba. Niyet sorgulamıyorum İslam'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz.'

"SUÇ VIZ GELİR"

Ercan Harmancı gelen tepkiler üzerine twitter hesabından kendisini eleştirenlere şu yanıtları verdi: 'Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. Bu bir inanç meselesi derim', 'Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum karşılığı cennette Suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafında hakimim, sıkıntısı olan açıklamaya da tekzip talebi hakkına hakkını kullanabilir eleştiriye açığım hakaret suç.'

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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