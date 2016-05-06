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ESNEK ÇALIŞMA TASARISI MECLİS'TEN GEÇTİ


ESNEK ÇALIŞMA TASARISI MECLİS'TEN GEÇTİ
Tarih : 06 Mayıs 2016, 10:13
Puan Ver : Esnek Çalışma Tasarısı Meclis'ten Geçti(5/10)4


Kanunla, özel istihdam bürosunun faaliyet alanı genişletiliyor, geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti bu bürolara veriliyor.



Geçici iş ilişkisi, özel istihdam büroları aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde görevlendirme yapılarak kurulabilecek.



Kanun, özel istihdam bürolarına; işveren ile geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak, işçisini geçici olarak işverene devir yetkisini getiriyor. Ancak bunun için özel istihdam bürolarının, Türkiye İş Kurumundan geçici işçi sağlama yetkisi alması gerekecek.








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