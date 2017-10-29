Esnaf kartta tüm çalışmalar tamamlandı. "TESK kart" adı verilen projeyle esnaflar hem aileleri için hem de dükkanları için indirimli alışveriş yapabilecek.

Esnaflara yaptığı tüm alışverişlerde kolaylık ve indirim sağlayacak olan TESK Kart Projesi hayata geçiyor. Esnaf Kart, talep eden tüm esnaf ve sanatkarlara ücretsiz dağıtılacak. Bu kart ile başta akaryakıt olmak üzere tüm alanlarda esnaf ve sanatkarlara çok sayıda indirim sağlayacak.

10 MİLYONA AŞKIN KİŞİ FAYDALANACAK

Esnaf ve sanatkarlar hem ticari hem de bireysel araçları için başta akaryakıt, oto lastik, ailesi içinde yapacağı giyim, konaklama gibi alanlarda çok sayıda avantaja sahip olacak. Projeyle, esnafın kendi arasında yaptığı alışverişlerde de indirimlerden yararlanacak. Ülke genelinde bulunan 2 milyon esnaf ve sanatkar ve aileleri ile birlikte 10 milyonu aşkın kişinin bu karttan yararlanması hedefleniyor.

"DAHA UCUZ MAL ALABİLECEKLER"

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlarımızın anlaşmalı iş yerlerinden yapacakları alışverişlerde onlara puan, indirim vb. avantajlar sağlaması öngörülen 'TESK Kart' artık hayata geçiyor. Yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkarlarımız ve ailelerinin anlaşmalı üye iş yerlerinden yapacakları alışverişlerde kullanabilecekleri 'TESK Kart' ile esnaf ve sanatkarların iş yerlerine daha ucuz mal ve hizmet almasına imkan sağlanacak" dedi.

"PUAN SİSTEMİ VAR"

'TESK Kart'ın bir kredi kartı olmadığını ifade eden Palandöken, "Kartın dağıtımı sırasında esnaf ve sanatkarlarımızdan herhangi bir ücret alınmayacağı gibi, devam eden süreçte de kart aidatı bulunmuyor. Esnaf ve sanatkarlarımızın günlük hayatlarında kullandığı markalarla yaptığımız görüşmeler sonucunda, esnaf ve sanatkarlarımıza indirimler sağladık. Yolun henüz çok başındayız, her geçen gün platformumuza dahil edeceğimiz üye iş yerleri ile bu sistemi geliştireceğiz. İlerleyen süreçte esnaf ve sanatkarlarımız biriktirdikleri puanlar ile birbirlerinden de indirimli alışveriş yapabilecekler" diye konuştu. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada