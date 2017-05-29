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Esnafın Borcu Siliniyor
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esnafın borcu siliniyor

ESNAFIN BORCU SİLİNİYOR

Hükümet, esnaf için yeni düzenleme hazırlığında. 12 ay ve üstü borçlar silinecek, hizmetler dondurulacak. İhtiyaç olursa canlandırılacak.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 09:24
Puan Ver : Esnafın Borcu Siliniyor(7/10)9


Esnafın rahatlatılması, borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için düğmeye basıldı. 1-2 aya kadar Meclis'e gönderilmesi planlanan düzenleme ile prim borcu olan Bağ-Kur'lular sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.



Talep halinde 12 ay ve daha fazla prim borcu olanların borçları silinip, hizmetleri dondurulacak. Bu kişiler prime ihtiyaç duyarlarsa istedikleri zaman dondurulan hizmetlerini cari asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden prim ödeyerek canlandırabilecek.



Takvim'in haberine göre, gelir vergisinden muaf olanlar ve basit usulde vergi mükellefi olanlar ile tarım sigortalıların sağlık ve emeklilik primlerini ayrı ayrı ödemelerine imkan tanınacak. 2015'te çıkartılan torba kanun ile de 12 ay ve daha fazla Bağ-Kur prim borcu olanlara dondurma imkanı getirilmişti.



Bu kişilerin borçları silinmiş ve bu dönemlere ilişkin hizmetleri dondurulmuştu. Yine 2015'te yapılan düzenleme ile 60 günden fazla prim borcu olan esnaf ve yakınlarına sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı getirilmişti. Bu imkan, Aralık 2016 tarihine kadar devam etmişti.



 



kaynak:milliyet








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