Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile PTT işbirliğinde çıkarılacak Esnaf Kart ile esnafa PTT hizmetlerinde özel indirim ve avantajlar sağlanacak.

Esnaf, bağlı bulunduğu odaya, kartıyla aidat ödemesi yapabilecek. Kurum, anlaşmalı olduğu bankalarla esnafı buluşturarak, uygun vade ve faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlayacak. PTT, esnafa nakit toplama ve dağıtma hizmeti de sunacak.

ESNAFA ÖZEL KOMİSYON

PTT'nin üye işyeri ve POS sistemi uygulaması, esnafa, özel komisyon oranlarıyla sunulacak. Esnaf Kart sahipleri, PTT'nin belirlenen sigorta ürünlerinden indirimli faydalanacak. PTTcell üzerinden özel esnaf tarifesi de hazırlanarak, faturalı ve faturasız paket seçenekleri sunulacak. APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerinde yüzde 20'ye varan indirim olacak.

Kaynak: haberinburada