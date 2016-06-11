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ESNAFA İŞSİZLİK MAAŞI GELİYOR!


ESNAFA İŞSİZLİK MAAŞI GELİYOR!
Tarih : 11 Haziran 2016, 12:18
Puan Ver : Esnafa İşsizlik Maaşı Geliyor!(8/10)8


İşsiz kalan işçiye belli şartlarda çalışmadığı dönemde geçimine katkı sağlamak için 659-1318 lira arasında değişen tutarlarda 'işsizlik parası' ödeniyor. İşsizlik parası devletin kasasından çıkmıyor, 'İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Yani daha önce işçiden alınarak bir havuzda toplanan paradan ödeniyor. 10 aya kadar ödenen bu maaş yetmese de yeni bir iş bulana kadar işçi için önemli bir güvence.

Posta'daki habere göre, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf dükkan kapanınca açıkta kalıyor. Dükkanı kapanan esnaf ve sanatkara yeni bir iş kurana kadar ya da iş bulana kadar bir süre ödenek verilmeli" dedi.

FONA DEVLET DE KATKI VERECEK

Esnafın talebi üzerine harekete geçen Maliye ve Çalışma Bakanlıkları farklı seçenekleri masaya yatırmış durumda. Buna göre, esnafın ödediği Bağ-Kur sigorta priminden yüzde 2 işsizlik sigortası primi kesilecek. Devlet de buna belli oranda katkı sağlayacak. Normalde işsizlik sigortası için SSK'lı bir çalışanın aylık brüt kazancı üzerinden yüzde 1, işveren yüzde 2, devlet de yüzde 1 oranında prim ödüyor.








Etiketler: Esnafa  İşsizlik  Maaşı  Geliyor    haber

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