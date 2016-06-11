

İşsiz kalan işçiye belli şartlarda çalışmadığı dönemde geçimine katkı sağlamak için 659-1318 lira arasında değişen tutarlarda 'işsizlik parası' ödeniyor. İşsizlik parası devletin kasasından çıkmıyor, 'İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Yani daha önce işçiden alınarak bir havuzda toplanan paradan ödeniyor. 10 aya kadar ödenen bu maaş yetmese de yeni bir iş bulana kadar işçi için önemli bir güvence.



Posta'daki habere göre, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf dükkan kapanınca açıkta kalıyor. Dükkanı kapanan esnaf ve sanatkara yeni bir iş kurana kadar ya da iş bulana kadar bir süre ödenek verilmeli" dedi.



FONA DEVLET DE KATKI VERECEK



Esnafın talebi üzerine harekete geçen Maliye ve Çalışma Bakanlıkları farklı seçenekleri masaya yatırmış durumda. Buna göre, esnafın ödediği Bağ-Kur sigorta priminden yüzde 2 işsizlik sigortası primi kesilecek. Devlet de buna belli oranda katkı sağlayacak. Normalde işsizlik sigortası için SSK'lı bir çalışanın aylık brüt kazancı üzerinden yüzde 1, işveren yüzde 2, devlet de yüzde 1 oranında prim ödüyor.