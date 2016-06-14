

Esnafın 60 ay vade ile alabildiği ve aylık ödeme tutarının 500 lira olduğu faizsiz 30 bin lira kreditekrar başladı. Peki esnafa faizsiz kredi için şartlar neler olacak? Masrafların çok yüksek miktarlarda olduğu faizsiz krediler, birçok esnafın bu krediyi tercih etmemesinde önemli bir rol oynamıştı. 30 bin liralık krediden 3-4 bin lira kesilebiliyordu. Bu durumun suistimal edildiğini fark eden Gümrük Bakanlığı duruma el attı. Yapılan düzenleme ile artık 30 bin liralık krediye sadece500 lira gibi bir masraf ödenecek. Bu yöndeki uyarılar tüm kooperatiflere iletildi.







PEKİ KREDİYE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?







Durgun piyasa nedeniyle zor durumlar içerisinde olan esnafın imdadına devlet yetişti. Bir süredir durdurulan kararı alınan faizsiz kredi yeniden başlatıldı. Makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde veya sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kredi talep eden esnaf ve sanatkar, Hazine destekli 30 bin liraya kadar kredi alabilecek. Esnaf kredisinin faizi sıfır olurken, sicil kaydı olan yeni, eski tüm esnaf bu krediyi alabilecek.







KOSGEB'LE KARIŞTIRILMAMALI







Krediden faydalanmak isteyen esnaf, bağlı olduğu 'Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne bizzat başvuru yapacak. KOSGEB'in verdiği kredi miktarı ile benzeşmesinden dolayı birbirine karıştırılan faizsiz kredi, KOSGEB tarafından değil, 'Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi' tarafından verilmekte. Krediye kooperatif tarafından onay verildikten sonra finansmanı Halkbank verecek. Ancak ilk başvuru Türkiye genelindeki 928 kooperatiften birine yapılacak.







60 AYA VARAN VADE VE UYGUN ÖDEME KOŞULLARI







Almaya hak kazandığınız kredinin vadesi 1 yıldan 5 yıla yani 60 aya kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla ödeme koşulları da esnafın bütçesini sarsmayacak şekilde ayarlanıyor. 60 ay vadeyle bu krediyi kullanan esnaf ayda sadece 500 lira taksit ödüyor. 2 yıl vadeli kredi çekenler ayda 1250 lira, 3 yıl vadeli kredi çekenler ayda 833 lira ödeyecek.







FAİZSİZ KREDİ NASIL ALINIR?







2 milyon esnaf ve sanatkardan krediye ihtiyacı olanlar önce bu talebini kayıtlı olduğu 'kredi kefalet kooperatifine iletecek.' Başvuru yapan kişinin mali ve ekonomik durumu incelenecek. Başvuru yapanın kefalet haddi yani alabileceği kredi tespit edilecek. Kabul edilen başvuru Halkbank'a iletilecek. Halkbank da gerekli incelemeyi yaptıktan sonra başvuru olumlu sonuçlanırsa sözleşme imzalanacak ve talep edilen kredi ödemesi esnafın banka hesabına yatacak. ..