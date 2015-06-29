

Hükümet, 2.5 milyon esnafa seçim öncesi verdiği sözü tuttu. Yaklaşık 5 milyar liralık düşük faizli kredi musluğu açıldı. Bu kredi, iflasın eşiğine gelen esnafın, işletmelerin umut kapısı oldu. Bankaların kara listesine giren, kredi puanı düşük, mevcut kredisini ödemekte zorlanan esnafa bu kredi ile işlerini yoluna koyma fırsatı doğdu. Sosyal Güvenlik Kurumu da esnafı destekleyen bir adım attı. Kurum, 12 aydan fazla prim borcu bulunan esnaf ve çiftçiye borçlarını taksitlendirme imkânı sundu.