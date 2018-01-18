Esnafa Büyük Kolaylık! Artık Tek Tıkla İşlerini Halledebilecekler
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Esnafa büyük kolaylık! Artık tek tıkla işlerini halledebilecekler

ESNAFA BÜYÜK KOLAYLIK! ARTIK TEK TIKLA İŞLERİNİ HALLEDEBİLECEKLER

Maliye Bakanlığı, esnaf ve sanatkarın işini kolaylaştıracak. Mükellefler, vergi dairesine gitmeden bütün işlemlerini elektronik ortamda yürütebilecek.

Tarih : 18 Ocak 2018, 09:30
Puan Ver : Esnafa Büyük Kolaylık! Artık Tek Tıkla İşlerini Halledebilecekler(7/10)3

Yüz binlerce esnaf ve sanatkarı ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçiyor. Maliye Bakanlığı, e-devlet uygulamalarında yeni dönemin öncüsü sayılabilecek bir sistemi başlatıyor. Artık mükellefler, vergi dairesine gitmeden bütün işlemlerini elektronik ortamda yürütebilecek.

SIRA BEKLEMEYE GEREK KALMAYACAK

Mükellefler vergi dairesine gitmeden bütün işlemlerini elektronik ortamda yürütebilecek. Söz konusu düzenleme hayata geçtiğinde kamu hizmeti alan esnafın, fiziksel olarak ilgili kuruma gitmesine gerek kalmayacak ve böylece sıra beklemesi gerekmeyecek. e-devlet sistemi sayesinde yazılım kontrolleri ile insan kaynaklı hatalar da en aza indirilebilecek, hata olsa bile tespiti ve telafisi daha kolay ve hızlı olacak. İş ve işlemlerde oluşabilecek her türlü suistimal ihtimali de asgari seviyeye indirilecek.

BAKAN AĞBAL DUYURMUŞTU

Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçtiğimiz günlerde, "Artık hiçbir işlem için vergi dairesine gitmeyeceksiniz. Bütün iş ve işlemlerinizi internet ortamında yapabileceksiniz. Vergi dairelerine gidip kağıt ortamında iş yapmak, vergi dairelerinden yazı almak devrini kapatıyoruz" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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