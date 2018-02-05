Hükümetin hazırladığı yatırım paketi, küresel yatırımcının iş yapmasını kolaylaştırırken Esnaf ve KOBİ'lerin işini büyütüp iflastan kurtulması için de fırsat kapısı açıyor.

Hükümetin hazırladığı yatırım paketi, küresel yatırımcının iş yapmasını kolaylaştırırken Esnaf ve KOBİ'lerin işini büyütüp iflastan kurtulması için de fırsat kapısı açıyor. Başbakanlık, Meclis'e gönderilen yatırım paketinde yer alan düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin uygulanma sürecine ilişkin merak edilen sorulara açıklık getirdi. Yeni paket ile 10 başlıkta merak edilen soruların yanıtları şöyle:

TEK NOKTADA TEK İMZAYLA: Ticari hayat ve işe başlama süreçleri kolaylaştırılıyor, işlem maliyetleri ciddi oranda azaltılıyor. Yatırım ortamına yönelik bürokratik süreçler rasyonel hale getiriliyor.

TEMİNAT LİSTESİ GENİŞLEDİ: Küçük ve orta boy işletmelerin finansmana tek kalemde ve daha esnek şekilde erişimi sağlanıyor. Bankalardan kredi kullanırken rehin verebilecekleri taşınır malların listesi genişletiliyor.

YENİ İFLAS SİSTEMİ: Borca batık durumdaki sermaye şirketi veya kooperatifin mali darboğazı aşması, ekonomi içindeki üretken konumunu devam ettirmesi amacına yönelik olarak kabul edilen iflasın ertelenmesi kurumu, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve kötüye kullanım nedeniyle kaldırılıyor. İflas kararının tebliğinden sonra, tasfiyenin adi veya basit şekilde yapılacağına karar verme süresi, 3 aydan 2 aya indiriliyor. İflastan sonra konkordato, iflas tasfiyesi içinde ancak bir defa istenebilecek.

KURTARMA ANLAŞMASI İMZALANACAK: Sermaye şirketleri, kooperatifler, iflas erteleme yerine anlaşma talebinde bulunabilecek. Şirketin mali durumunu düzelterek iflastan kurtulması, diğer borçluların mali durumunun düzeltilmesi, alacaklıların belirli vadede alacağına kavuşması sağlanacak.

ZORDAKİ ŞİRKETE 1 YILLIK SÜRE: Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek. Anlaşma tapu müdürlüğüne, Türkiye Bankalar Birliği, ticaret, sanayi odaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecek.

BÜROKRASİ SORUNU ORTADAN KALDIRILACAK

MAHKEMELERE KOMİSER ATANIYOR: Zor durumdaki şirketlerin kurtarılma sürecini yönetmek için mahkeme komiser atayacak. Komiser, anlaşma projesinin tamamlanmasına katkıda bulunacak.

KURTARMA SÜRECİNDE HACİZ YOK: Kurtarma anlaşması, rehinli alacaklılar bakımından kaydedilmiş olan alacaklıların üçte ikisini aşan çoğunluk imzasıyla kabul edilmiş sayılacak. Bu süreçte borçlu şirkete karşı daha önce başlayan takipler duracak, ihtiyati tedbir, haciz kararları uygulanmayacak.

SÖZLEŞMELER SONA ERMİYOR: Kurtarma anlaşması öncesi imzalanan sözleşmeler sona ermeyecek. Bunun için kesin mühlet kararının verildiği tarihe kadar doğmuş olan borçlarını ödemiş ve kesin mühlet içinde doğan borçları ödeme konusunda temerrüde düşmemiş olması gerekecek.

YENİ TEBLİGAT SİSTEMİ KURULUYOR: Elektronik tebligat işlemleri, PTT tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yürütülecek.

Kaynak: haberinburada