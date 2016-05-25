Bolu Dağı'nda faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde iş yerleri bulunan esnaf, bölgede yapılan alt ve üst yapı çalışmaları nedeniyle işlerinin aksadığını ileri sürerek, TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nu kısa süreli ulaşıma kapattı.



Alışveriş merkezinde iş yerleri bulunan esnaf ve çalışanlar, karayolları ekiplerinin, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile Abant Kavşağı arasında Ankara istikametindeki yol yapım, Bolu Belediyesinin D-100 Karayolu'ndaki üst yapı çalışmaları nedeniyle alışveriş merkezine araç girişine izin verilmemesine tepki gösterdi.







Ulaşımın çift yönlü sağlandığı TEM Otoyolu'nda alışveriş merkezinin önünde eylem yapan iş yeri sahipleri ve çalışanları, yolu kısa süreli ulaşıma kapatarak basın açıklaması yaptı.







Grup daha sonra Bolu Belediyesi tarafından alışveriş merkezinin D-100 Karayolu girişinde gerçekleştirilen yol yapım çalışmasına tepki göstermek için D-100 Karayolu'na indi.







Kapanan yol nedeniyle işlerinin durma noktasına geldiğini ileri süren gruptakiler, D-100 Karayolu'nda oturarak yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.







Jandarma ve polis ekiplerinin ikna çabaları sonucunda, yol ulaşıma açıldı.