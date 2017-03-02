

Yemek kartı firmaları ile restoran ve lokantaların komisyon oranları kavgası sürerken, büyük zincirleri sözleşme yenilemekten uzak duruyorlar. Yerel marketler ise müşteriyi kaçırmama ile zararı engelleme arasında ikileme düşse de kartlarla çalışmaya şimdilik devam ediyorlar. Boykot restini çeken restoran ve lokantaların temsilcileri ise yeni bir milli yemek kartı için çalışmaları hızlandırdı.







Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TURES) Başkanı Ramazan Bingöl, dernek olarak alternatif bir yemek kartı çalışması yaptıklarını bildirdi. Bu konuda bir finans kuruluşu ile çalıştıklarını anlatan Bingöl, “Tüm esnaflar bu çalışmada arkamızda. Yeni bir yerli ve milli kart yapacağız. Burada komisyon oranı dünyada olduğu gibi yüzde 3- 4 civarında olacak. İşverenlere bir iskonto uygulanmayacak. Bize bindirilen ekstra komisyon zaten bu yüzden oluyordu. Patronların buna ihtiyacı mı var?” dedi. İstanbul Ticaret Odası'nın da (İTO) önce iskontolu bir sözleşme imzaladığına değinen Bingöl, iskonto nedeniyle restoranların zor duruma düştüklerini İTO Başkanı Çağlar'a anlattıklarını kaydetti. Çağlar, İTO'nun sözleşmesini iptal ederek, iskontosuz olarak yeni bir sözleşme yapmıştı.







Geçen yıl da Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu yerli bir yemek kartı çıkarmıştı. Yıllık 2 milyar dolarlık işlem hacimli pazara Gusto- Kart ile giren federasyon, 5 milyon liralık yatırım gerçekleştirmişti.







kaynak:milliyet