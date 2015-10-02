EŞLERİNİN ÖNÜNDE ŞEHİT ETMİŞLER!
Diyarbakır Silvan'da dün sivil kıyafetle evlerinden çıkan 2 asker PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit oldu. Saldırı sırasında eşlerinin şehit askerleri balkondan uğurladığı öğrenildi.
Diyarbakır Silvan'da dün sivil kıyafetle evlerinden çıkan 2 asker PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit oldu. Saldırı sırasında eşlerinin şehit askerleri balkondan uğurladığı öğrenildi.
Dün ayrıca Nusaybin ve Beytüşşebap'ta 2 asker daha şehit düştü. Cizre'de yaralanan Özel Harekat Polisi Emre Akbaş da tedavi gördüğü GATA'da kurtarılamayarak şehit oldu. Perşembe günü toplam şehit sayısı 5'e yükseldi.
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