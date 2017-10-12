Anayasa Mahkemesi, İlker Başbuğ'un Yargılanması İçin Başbakanlık'tan Kovuşturma İzni İstedi
Son Dakika! İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı Tbmm'de Kabul Edildi
İsviçreli Futbolcu Lichstiner, Bilerek Rakibinin Eline Bastı
İtalyan Akademisyen, Köpeğinin Hastalığını İzin Saymayan İş Yerini Alt Etti
12 Parmaklı Olan Brezilyalı Kardeşler Durumu Avantaja Çevirip Kaleci Oldu
Brezilyalı Efsane Futbola Geri Dönüyor
Çipras F16'ya Binip Ege'de İt Dalaşı Heyecanı Yaşadı
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye 1 İyi 1 Kötü Haber
Eşleri Dahi Olsa 18 Yaş Altı Kadınlarla İlişkiye Girmek Tecavüz Sayılacak!
Avustralyayı Futbolcu Tim Cahill, Gol Sevincine Reklam Aldı
Mardin'de Öldürülen 6 Teröristin 23 Kişiyi Şehit Ettiği Ortaya Çıktı
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı Avrupa'ya Kaptırmamak İçin Yeni Sözleşme İmzalayacak
12 Soruda Üniversiteye Girişte Yeni Sınav Sistemi: Yükseköğretim Kurumları Sınavı
Iraklı, Eşini Boğarak Öldürüp Başında 4 Saat Bekledikten Sonra İntihar Etti
Trump Kendisini Meşhur Eden Nbc Televizyonunu Lisans İptaliyle Tehdit Etti
Süper Lig'de 8.Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu
Itc Başkanı Ağaoğlu: Son 24 Saatte 700 Özel Eğitimli Pkk'lı Kerkük'e Girdi
Abd, İsrail Karşıtlığını Gerekçe Göstererek Unesco'dan Çekilme Kararı Aldı
Beşiktaş, Fikret Orman Yüzünden İflas Ettim Diyen Firmayı Yalanladı
Kızına Tecavüz Eden Sapığı Öldüren Anneyi Mahkeme Haklı Buldu!

Eşleri Dahi Olsa 18 Yaş Altı Kadınlarla İlişkiye Girmek Tecavüz Sayılacak!

EŞLERİ DAHİ OLSA 18 YAŞ ALTI KADINLARLA İLİŞKİYE GİRMEK TECAVÜZ SAYILACAK!

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, eşleri dahi olsa 18 yaş altı kadınlarla ilişkiye girenlerin tecavüzden yargılanmasına karar verdi.

Tarih : 12 Ekim 2017, 20:10
Puan Ver : Eşleri Dahi Olsa 18 Yaş Altı Kadınlarla İlişkiye Girmek Tecavüz Sayılacak!(5/10)1

Çocuk yaştaki kızlara tecavüz vakalarının sık sık duyulduğu Hindistan'da Yüksek Mahkeme devrim gibi bir karar aldı.

EŞLERİ DAHİ OLSA İLİŞKİYE GİREMEYECEKLER

Hindistan yüksek mahkemesi, erkeklere 18 yaş altı eşleri ile ilişkiye girme izni veren kanunu bozdu. İnsan hakları grupları bu kararı kızların hakları açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

DAHA ÖNCE YAŞ SINIRI 15'Tİ

Bir önceki kanun, erkeklere 15 yaş üstü olan bayanlar ile ilişkiye girme izin veriyordu.

KADININ RIZASI DAHİ OLSA TECAVÜZ SAYILACAK

Yüksek mahkemenin çıkardığı yeni kanuna göre, eşi ve rızası olsa dahi bir erkeğin bir bayanla yaşayacağı cinsle ilişkiyi tecavüz olarak değerlendirecek.

"18 YAŞ ALTI İLE HER TÜRLÜ İLİŞKİ TECAVÜZDÜR"

Mahkeme karar ile ilgili şu açıklamayı yaptı: Evli olsun olmasın 18 yaş altı bir bayanla yaşanacak her türlü cinsel ilişki tecavüzdür.

AMAÇ ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERİ ENGELLEMEK

Bu kararın özellikle seks ticareti için kullanılan kızların sayısında azalmaya sebep olacağını söyleyerek kararı açıkladığını söyleyen kadın hakları aktivisti Jagma Sangwan, çocuk evliliklerinin Hindistan'da yagın olduğunu ve bu yüzden kararı uygulamaya koymanın zor olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eşleri  Dahi  Olsa  18  Yaş  Altı  Kadınlarla  İlişkiye  Girmek  Tecavüz  Sayılacak  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER