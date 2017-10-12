EŞLERİ DAHİ OLSA 18 YAŞ ALTI KADINLARLA İLİŞKİYE GİRMEK TECAVÜZ SAYILACAK!
Hindistan'da Yüksek Mahkeme, eşleri dahi olsa 18 yaş altı kadınlarla ilişkiye girenlerin tecavüzden yargılanmasına karar verdi.
Çocuk yaştaki kızlara tecavüz vakalarının sık sık duyulduğu Hindistan'da Yüksek Mahkeme devrim gibi bir karar aldı.
EŞLERİ DAHİ OLSA İLİŞKİYE GİREMEYECEKLER
Hindistan yüksek mahkemesi, erkeklere 18 yaş altı eşleri ile ilişkiye girme izni veren kanunu bozdu. İnsan hakları grupları bu kararı kızların hakları açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.
DAHA ÖNCE YAŞ SINIRI 15'Tİ
Bir önceki kanun, erkeklere 15 yaş üstü olan bayanlar ile ilişkiye girme izin veriyordu.
KADININ RIZASI DAHİ OLSA TECAVÜZ SAYILACAK
Yüksek mahkemenin çıkardığı yeni kanuna göre, eşi ve rızası olsa dahi bir erkeğin bir bayanla yaşayacağı cinsle ilişkiyi tecavüz olarak değerlendirecek.
"18 YAŞ ALTI İLE HER TÜRLÜ İLİŞKİ TECAVÜZDÜR"
Mahkeme karar ile ilgili şu açıklamayı yaptı: Evli olsun olmasın 18 yaş altı bir bayanla yaşanacak her türlü cinsel ilişki tecavüzdür.
AMAÇ ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERİ ENGELLEMEK
Bu kararın özellikle seks ticareti için kullanılan kızların sayısında azalmaya sebep olacağını söyleyerek kararı açıkladığını söyleyen kadın hakları aktivisti Jagma Sangwan, çocuk evliliklerinin Hindistan'da yagın olduğunu ve bu yüzden kararı uygulamaya koymanın zor olduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada
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