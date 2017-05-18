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'eskort sitesi' mağduru kadınların yürek burkan ifadeleri

'ESKORT SİTESİ' MAĞDURU KADINLARIN YÜREK BURKAN İFADELERİ

SON yıllarda Türkiye'nin internet ortamındaki en yaygın fuhuş şebekesinin ortaya çıkarılmasından sonra, bu tuzağa düşen 600'ü aşkın kadının ifadelerinde de ilginç detaylar ortaya çıktı.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 11:42
Puan Ver : 'eskort Sitesi' Mağduru Kadınların Yürek Burkan İfadeleri(8/10)7


SON yıllarda Türkiye'nin internet ortamındaki en yaygın fuhuş şebekesinin ortaya çıkarılmasından sonra, bu tuzağa düşen 600'ü aşkın kadının ifadelerinde de ilginç detaylar ortaya çıktı. Adana ve Samsun merkezli 13 ilde gerçekleştirilen 'eskortluk sitesi' operasyonunda sitelere ilan verip fuhuş yapan bu kadınların 'batağa düşme' hikayeleri yürek burktu. Bazı kadınlar eşleri tarafından aldatıldığı için intikam amacıyla, bazıları da eşleri terk ettiği için fuhuş yaptığını söylerken bazıları ise önce uyuşturucya alıştırılıp sonra da uyuşturucu maddeler almak için bu işe girdiğini anlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, 12 Mayıs'ta Adana ve Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Gaziantep, Bursa, Kocaeli, Muğla, İzmir, Mersin ve Hatay'da fuhuş şebekelerine yönelik eş zamanlı baskın yaptı. Çetenin eskort sitesinde yer almak isteyen kadınlara süresine göre 'haftalık, aylık abonelik' açtığı, ayrıca eskort sitesinin üst kısımlarında yer almak isteyenlere de 'gold üyelik' verdiği belirlendi. Gözaltına alınan ve hem mağdur hem şüpheli görülenler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun Adana ayağında eskort sitesi kuran yönetici Özgür A., kardeşi Özkan A., eşi Kader A., baldızı Gönül Ö., üvey annesi Meryem A., Özkan A.'nın eşi Tuğba A. ve kayınpederi  Mustafa H.'nin de bulunduğu 12 kişi, fuhuş çetesi kurduğu, çeteye üye olduğu, fuhuşa yer temin ettiği ve siteye teknik destek verdiği suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Özgür A., Özkan A., Mustafa H., Doğukan Ali B., Bilal K., Ayfer Y., Ayhan A. ve Alper T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



 



kaynak:hürriyet








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