Londra'da 21 yaşındaki sapık, eve çağırdığı eskort kadına defalarca tecavüz etti. Polis kapıya gelince de kaçmak için 7. kattan atladı.

Londra'da evine çağırdığı 40 yaşındaki eskort kadını esir alıp bıçak zoruyla defalarca tecavüz eden 21 yaşındaki Ahad Ali isimli adam polisten kaçmak için 7. kattan atladı.

BOĞAZINA BIÇAK DAYAYARAK 4 KEZ TECAVÜZ ETTİ

Eskort kadın ile internet üzerinden anlaşan adam, kadını eve çağırdı. Eve gelen eskort kadını saçlarından tutarak zorla yatak odasına götürüp bıçağı boğazına dayayıp dört defa tecavüz etti.

POLİSTEN KAÇMAK İÇİN 7. KATTAN ATLADI

Tecavüzcü, kadını odada yalnız bıraktığı esnada kadın telefon ile bir taksiciyi arayarak yardım istedi. Taksici olayı polise bildirdi. Polisin eve geldiğini gören sapık, yedinci katta bulunan evinin penceresinden aşağı atladı.

12 YIL HAPSE MAHKUM OLDU

Polis, sapığı pencerenin altında eli ve ayağı kırılmış bir şekilde bulup hastaneye götürdü. Hastanede günlerce tedavi için kalan adam, daha sonra çıkarıldığı mahkemede kadına tecavüz etmediğini, kadının iddialarının asılsız olduğunu söylemesine rağmen, bir insanı zorla alıkoyma, tehdit ve tecavüz suçlaması ile çıkarıldığı mahkemede 12 yıl hapis cezası aldı.

Kaynak: haberinburada