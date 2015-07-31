

Şırnak Akçay Tugayına ait Görmeç ve Seslice Üs Bölgelerine izinden dönen personeli götürmek üzere planlanan konvoyun yol emniyetini almak için görevlendirilen askerlere, teröristler tarafından saldırıda bulunuldu. Piyade Üsteğmen İbrahim Tanrıverdi ile Onbaşı Hamza Yıldırım ve er Ömer Kaan Kandemir şehit oldu. 1 terörist öldürüldü. Üsteğmen Tanrıverdi'nin cenazesi Malatya'ya, erbaş Yıldırım'ın cenazesi Ankara'ya ve er Kandemir'in cenazesi Denizli'ye gönderildi. Onbaşı Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesindeki hesabından “Şırnak Görmeç'e gidiyorum hepiniz hakkınızı helal edin Allah'a emanet olun” diyerek helallik istediği belirlendi. Er Kandemir'in ise terhisine iki ay kaldığı öğrenildi. Hain saldırının ardından operasyon düzenleyen TSK, terör inlerini yerle bir etti. Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan 30 savaş uçağı, Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK kamplarını bombaladı. Bu arada Bingöl'ün Genç ilçesinde Ankara-Tahran seferini yapan 11512 sefer sayılı Trans Asya isimli yolcu trenine mayınlı saldırı düzenlendi. Can kaybı yaşanmadı. Trenin iki vagonunda maddi hasar meydana geldi. Bu arada teröristler Hakkari Dağlıca üs bölgesine havan ve uçaksavarlarla saldırıda bulundu. Diyarbakır. İstanbul Büyükbakkalköy'de Maltepe Cezaevi'nin içinde bulunan Askeri Koruma Taburu binasına doğru bir otomobilden 4 el ateş edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.