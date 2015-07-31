O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

EŞKIYA YOL KESTİ: 3 ŞEHİT!


EŞKIYA YOL KESTİ: 3 ŞEHİT!
Tarih : 31 Temmuz 2015, 09:11
Puan Ver : Eşkıya Yol Kesti: 3 Şehit!(9/10)9


Şırnak Akçay Tugayına ait Görmeç ve Seslice Üs Bölgelerine izinden dönen personeli götürmek üzere planlanan konvoyun yol emniyetini almak için görevlendirilen askerlere, teröristler tarafından saldırıda bulunuldu. Piyade Üsteğmen İbrahim Tanrıverdi ile Onbaşı Hamza Yıldırım ve er Ömer Kaan Kandemir şehit oldu. 1 terörist öldürüldü. Üsteğmen Tanrıverdi'nin cenazesi Malatya'ya, erbaş Yıldırım'ın cenazesi Ankara'ya ve er Kandemir'in cenazesi Denizli'ye gönderildi. Onbaşı Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesindeki hesabından “Şırnak Görmeç'e gidiyorum hepiniz hakkınızı helal edin Allah'a emanet olun” diyerek helallik istediği belirlendi. Er Kandemir'in ise terhisine iki ay kaldığı öğrenildi. Hain saldırının ardından operasyon düzenleyen TSK, terör inlerini yerle bir etti. Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan 30 savaş uçağı, Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK kamplarını bombaladı. Bu arada Bingöl'ün Genç ilçesinde Ankara-Tahran seferini yapan 11512 sefer sayılı Trans Asya isimli yolcu trenine mayınlı saldırı düzenlendi. Can kaybı yaşanmadı. Trenin iki vagonunda maddi hasar meydana geldi. Bu arada teröristler Hakkari Dağlıca üs bölgesine havan ve uçaksavarlarla saldırıda bulundu. Diyarbakır. İstanbul Büyükbakkalköy'de Maltepe Cezaevi'nin içinde bulunan Askeri Koruma Taburu binasına doğru bir otomobilden 4 el ateş edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.








Etiketler: Eşkıya  Yol  Kesti  3  Şehit    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER