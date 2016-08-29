CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın Che Guevara'ya yönelik 'Katil kişilik, gerilla, eşkıya' sözlerine ilişkin 'Che'ye söz söylemek onun haddi değildir. Dünyanın her yanında Che kahramandır, bizim de kahramanımızdır' dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın Che Guevara'ya yönelik 'Katil kişilik, gerilla, eşkıya' sözlerine ilişkin 'Che'ye söz söylemek onun haddi değildir. Dünyanın her yanında Che kahramandır, bizim de kahramanımızdır' dedi.



CHP'li Ağbaba, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"Eşkiya, Che'nin düşüncelerini kabul etmeyenlerdir"



TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Che Guevara'ya yönelik 'Katil kişilik, bir gerilla. Bir eşkıya, benim liseli gencimin yakasında, göğsünde olamaz, olmamalı' sözlerinin anımsatılması üzerine Veli Ağbaba, şunları söyledi:



"Che'yi dünyada sadece emperyalistler ve ABD sevmez. Demek ki emperyalistler ile Kahraman'ın buluştuğu nokta aynı. Kahraman'ın geçmişini biliyoruz. Bu ülkenin solcuları, Che'yi takip edenler, inananlar 6'ncı filoya karşı mücadele ederken, denize dökmek isterken o dönemin dernek başkanı Kahraman, ABD askerlerini çiçekle karşılamış, onlara peçetecilik yapmıştır. Che'ye söz söylemek onun haddi değildir. Dünyanın her yanında Che kahramandır, bizim de kahramanımızdır. Benim tavsiyem kendi işini yapsın, önergelerimize zamanında cevap versin, herkesin Meclis Başkanı olmaya çalışsın, Türkiye'yi bölmesin. Che'ye eşkıya diyen varsa, eşkıyanın kim olduğunu tarih bize göstermiştir. Eşkıya kimdir; Che'nin anlayışına karşı mücadele edendir, Che'yi katledenlerdir, düşüncelerini kabul etmeyenlerdir"