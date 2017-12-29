Eskişehirspor'da alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Erkan Zengin'e Süper Lig'den teklif yağıyor. Başarılı oyuncu için özellikle Gençlerbirliği ve Karabükspor'un devrede olduğu ifade edildi.

Fanatik'in haberine göre; 1. Lig'den de çok sayıda teklif aldığı öğrenilen Erkan'ın kariyerine Süper Lig'de devam edip yeniden milli takıma gitmek istediği belirtiliyor.

Kaynak: haberinburada