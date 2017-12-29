ESKİŞEHİRSPORLU ERKAN ZENGİN, SÜPER LİG'E DÖNÜYOR
Eskişehirspor'da alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Erkan Zengin, Süper Lig ekiplerinden biriyle anlaşacak.
Eskişehirspor'da alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Erkan Zengin'e Süper Lig'den teklif yağıyor. Başarılı oyuncu için özellikle Gençlerbirliği ve Karabükspor'un devrede olduğu ifade edildi.
Fanatik'in haberine göre; 1. Lig'den de çok sayıda teklif aldığı öğrenilen Erkan'ın kariyerine Süper Lig'de devam edip yeniden milli takıma gitmek istediği belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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