Ekonomik açıdan tarihinin en zorlu dönemlerini yaşayan Eskişehirspor'da Halil Ünal'ın yeniden göreve gelmesine rağmen sular durulmuyor. Kırmızı-Siyahlılar'da şimdi de takımın yıldız ismi Erkan Zengin'in ayrılmak istediğine yönelik iddialar var. Geçen sezon başında İsveç Milli Takımı'nı gözden çıkarıp 1. Lig'de Es Es'in formasını giyen başarılı oyuncunun yeniden Süper Lig'e dönüş kararı aldığı öğrenildi.

Eskişehir'deki biriken yüklü alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Erkan'ın asıl hedefi ise Rusya'da bu yaz düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fanatik'in haberine göre; bu sezon forma giydiği 10 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performans sergileyen Erkan'ın yeniden Süper Lig'de kalitesini gösterip dev turnuvada İsveç Milli Takımı'nın formasını giymek istediği öğrenildi. Erkan'ın Eskişehirspor'dan ayrılmak için gerekli görüşmelere de başladığı gelen haberler arasında. Süper Lig'de birçok takımın da şimdiden Erkan için devreye girdiği konuşuluyor.

Kaynak: haberinburada