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Eskişehirsporlu Erkan Zengin, Süper Lige Dönme Kararı Aldı

ESKİŞEHİRSPORLU ERKAN ZENGİN, SÜPER LİGE DÖNME KARARI ALDI

Mali açıdan kötü dönem geçiren Eskişehirspor'da Erkan Zengin, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasına katılmak için Süper Lige dönme kararı aldı.

Tarih : 14 Aralık 2017, 13:00
Puan Ver : Eskişehirsporlu Erkan Zengin, Süper Lige Dönme Kararı Aldı(6/10)2

Ekonomik açıdan tarihinin en zorlu dönemlerini yaşayan Eskişehirspor'da Halil Ünal'ın yeniden göreve gelmesine rağmen sular durulmuyor. Kırmızı-Siyahlılar'da şimdi de takımın yıldız ismi Erkan Zengin'in ayrılmak istediğine yönelik iddialar var. Geçen sezon başında İsveç Milli Takımı'nı gözden çıkarıp 1. Lig'de Es Es'in formasını giyen başarılı oyuncunun yeniden Süper Lig'e dönüş kararı aldığı öğrenildi.

Eskişehir'deki biriken yüklü alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Erkan'ın asıl hedefi ise Rusya'da bu yaz düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fanatik'in haberine göre; bu sezon forma giydiği 10 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performans sergileyen Erkan'ın yeniden Süper Lig'de kalitesini gösterip dev turnuvada İsveç Milli Takımı'nın formasını giymek istediği öğrenildi. Erkan'ın Eskişehirspor'dan ayrılmak için gerekli görüşmelere de başladığı gelen haberler arasında. Süper Lig'de birçok takımın da şimdiden Erkan için devreye girdiği konuşuluyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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