

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yöneticiden alınan bilgiye göre; Eskişehirspor'un evinde Başakşehir'e yenilmesinin ardından çıkan olaylar yönetimi de etkiledi. Ligde tutunması mucizelere kalan kırmızı siyahlı takımda moraller alt seviyede. Taraftarın Başakşehir karşılaşması sonrasında stadyuma zarar vererek yöneticileri istifaya çağırması, yönetimin kongre kararı almasına neden oldu.



Yönetimin Haziran ayında gerçekleştirmeyi planladığı kongreyi Gençlerbirliği karşılaşması sonrasında açıklayacağı ileri sürüldü. Başakşehir karşılaşması sonrasında yönetimde bulunan bazı üyelerin istifa etmeyi düşündüğü, ancak kongrenin yapılacak olmasından dolayı kararlarından vazgeçtikleri iddia edildi. Mesut Hoşcan'ın ise yeniden aday olup olmayacağı merak konusu olurken, taraftarların aday çıkaracağı da söylentiler arasında.