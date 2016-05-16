O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

eskişehirspor'da sıcak gelişme

ESKİŞEHİRSPOR'DA SICAK GELİŞME

Eskişehirspor yönetiminin, alınan kötü sonuçların ardından Haziran ayında kongreye gideceği belirtiliyor.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 16:58
Puan Ver : Eskişehirspor'da Sıcak Gelişme(7/10)7


İsminin açıklanmasını istemeyen bir yöneticiden alınan bilgiye göre; Eskişehirspor'un evinde Başakşehir'e yenilmesinin ardından çıkan olaylar yönetimi de etkiledi. Ligde tutunması mucizelere kalan kırmızı siyahlı takımda moraller alt seviyede. Taraftarın Başakşehir karşılaşması sonrasında stadyuma zarar vererek yöneticileri istifaya çağırması, yönetimin kongre kararı almasına neden oldu.



Yönetimin Haziran ayında gerçekleştirmeyi planladığı kongreyi Gençlerbirliği karşılaşması sonrasında açıklayacağı ileri sürüldü. Başakşehir karşılaşması sonrasında yönetimde bulunan bazı üyelerin istifa etmeyi düşündüğü, ancak kongrenin yapılacak olmasından dolayı kararlarından vazgeçtikleri iddia edildi. Mesut Hoşcan'ın ise yeniden aday olup olmayacağı merak konusu olurken, taraftarların aday çıkaracağı da söylentiler arasında.








Etiketler: Eskişehirspor  Da  Sıcak  Gelişme    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER