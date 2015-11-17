

Eskişehirspor, teknik direktörlük için Samet Aybaba ile anlaştı. Aybaba'nın kısa sürede sözleşmeye imza atacağı belirtildi.







Teknik Direktör İsmail Kartal ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına giren Eskişehirspor, Samet Aybaba ile anlaşma sağladı. Aybaba'nın yardımcılığını Feyyaz Uçar'ın, sportif direktörlüğü de Sefer Yılmaz'ın üstleneceği belirtildi.







Samet Aybaba ile prensipte anlaşmanın sağlandığı, sözleşmenin ise kısa sürede imzalanacağı bildirildi.







Eskişehirspor Kulübü Basın Sözcüsü Mehmet Arı da yaptığı açıklamada, Kartal'ın ayrılmasının ardından takımın başına getirecekleri teknik direktör konusundaki çalışmalarını sonuçlandırdıklarını söyledi.







Arı, deneyimli teknik direktörlerden Samet Aybaba ile yaptıkları görüşmelerin ardından sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını belirterek, "Samet Aybaba camiamıza hayırlı olsun. Kendisiyle sezon sonuna kadar anlaştık. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan kendisinin deneyimiyle kurtulacağımıza inanıyoruz" dedi.







Mehmet Arı, akşam antrenmanına çıkması beklenen Aybaba'nın yardımcılığını Feyyaz Uçar'ın yapacağını, sportif direktörlük görevine ise Sefer Yılmaz'ın getirildiğini sözlerine ekledi.