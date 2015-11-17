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eskişehirspor teknik direktörünü buldu

ESKİŞEHİRSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ BULDU

İsmail Kartal'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Eskişehirspor yeni hocasını buldu.

Tarih : 17 Kasım 2015, 13:15
Puan Ver : Eskişehirspor Teknik Direktörünü Buldu(10/10)8


Eskişehirspor, teknik direktörlük için Samet Aybaba ile anlaştı. Aybaba'nın kısa sürede sözleşmeye imza atacağı belirtildi.


 


Teknik Direktör İsmail Kartal ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına giren Eskişehirspor, Samet Aybaba ile anlaşma sağladı. Aybaba'nın yardımcılığını Feyyaz Uçar'ın, sportif direktörlüğü de Sefer Yılmaz'ın üstleneceği belirtildi.


 


Samet Aybaba ile prensipte anlaşmanın sağlandığı, sözleşmenin ise kısa sürede imzalanacağı bildirildi.


 


Eskişehirspor Kulübü Basın Sözcüsü Mehmet Arı da yaptığı  açıklamada, Kartal'ın ayrılmasının ardından takımın başına getirecekleri teknik  direktör konusundaki çalışmalarını sonuçlandırdıklarını söyledi. 


 


Arı, deneyimli teknik direktörlerden Samet Aybaba ile yaptıkları  görüşmelerin ardından sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını belirterek,  "Samet Aybaba camiamıza hayırlı olsun. Kendisiyle sezon sonuna kadar anlaştık.  İçinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan kendisinin deneyimiyle kurtulacağımıza  inanıyoruz" dedi. 


 


Mehmet Arı, akşam antrenmanına çıkması beklenen Aybaba'nın  yardımcılığını Feyyaz Uçar'ın yapacağını, sportif direktörlük görevine ise Sefer  Yılmaz'ın getirildiğini sözlerine ekledi.







Etiketler: Eskişehirspor  Teknik  Direktörünü  Buldu    haber

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