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Eskişehirspor, Pro Lisansı Olmayan Sergen Yalçın'ın Yerine Hoca Arıyor

ESKİŞEHİRSPOR, PRO LİSANSI OLMAYAN SERGEN YALÇIN'IN YERİNE HOCA ARIYOR

Eskişehirspor, teknik direktörlük koltuğuna oturttuğu Sergen Yalçın'ın UEFA Pro lisansı olmadığı için Yalçın'ın yerine hoca arayışına girdi.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 13:10
Puan Ver : Eskişehirspor, Pro Lisansı Olmayan Sergen Yalçın'ın Yerine Hoca Arıyor(9/10)5

Eskişehirspor'da Teknik Direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın'ın UEFA Pro lisans sahibi olmaması Siyah Kırmızılıları lisans sahibi bir hoca arayışına sürükledi...

LİSANS SAHİBİ HOCA ARIYORLAR

Bilindiği üzere Lig ve kupa maçlarına UEFA Pro lisans sahibi olan Teknik Direktörler görev yapabiliyorlar. Sergen Yalçın'ın ise henüz UEFA Pro lisans sahibi olmadığı öğrenildi. Yaşanılan bu gelişme üzerine Eskişehirspor yönetimi lisans sahibi olan bir isim arayışına girdi. Kırmızı Şimşeklerin bu konuyu bir kaç gün içerisinde çözmesi bekleniyor..

(Net26)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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