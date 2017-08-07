Eskişehirspor'da Teknik Direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın'ın UEFA Pro lisans sahibi olmaması Siyah Kırmızılıları lisans sahibi bir hoca arayışına sürükledi...

LİSANS SAHİBİ HOCA ARIYORLAR

Bilindiği üzere Lig ve kupa maçlarına UEFA Pro lisans sahibi olan Teknik Direktörler görev yapabiliyorlar. Sergen Yalçın'ın ise henüz UEFA Pro lisans sahibi olmadığı öğrenildi. Yaşanılan bu gelişme üzerine Eskişehirspor yönetimi lisans sahibi olan bir isim arayışına girdi. Kırmızı Şimşeklerin bu konuyu bir kaç gün içerisinde çözmesi bekleniyor..

(Net26)

Kaynak: haberinburada