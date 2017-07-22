Abd'de Katliam Gibi Olay! Otoparktaki Römorkta 8 Kişi Ölü Bulundu
Beşiktaş, Amerika'dan Bedavaya Transfer Yapıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü
Çocuğu Tuhafiyeye Bırakıp Kaçan Kadın, Bakıcısı Çıktı
Anadolu Mandasına Yeni Eş Geliyor: Murrah Mandaları
Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç, Yürüyerek Geldiği Hastanede Öldü
Bartın'da Plajdaki Kadınları Çeken Sapık Gözaltına Alındı
G.Saray'ın Hocası Igor Tudor, Takımdan 9 Kişinin Gönderilmesini İstedi
Chp Eski Milletvekili İhsan Kalkavan Vefat Etti
Ankara'da Doğalgaz Borusu Patladı! Alevler 10 Metre Yükseliğe Ulaştı
Tff 3. Lig Ekibi Tekirdağspor, 3 Günde 22 Futbolcu Transfer Etti
9 Yaşındaki Katarlı Çocuk, Ailesi Yemek Yerken Uludağ'da Kayboldu
Volkswagen'e Emisyon Davasında 125 Milyon Dolar Ceza Verildi
Erdoğan'dan Abd'ye Ypg Tepkisi: Ha Ali Ha Veli, Dostlar Birbirini Aldatmamalı
Büyükada'daki Toplantı Soruşturmasında 2 Tutuklama
Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-İ Aksa Çağrısı
Hande Ataizi'ni Tokatlayan Sevda Demirel'in Öfkesi Hala Geçmemiş
Çanakkale'de Deprem, Halkı Sokağa Döktü
Serhat Akın, Pişmanım Deyip Survivor Panoroma'yı Yerden Yere Vurdu
Vıp Saç Ekimi İçin İstanbul'a Gelen İngiliz, Parası Alınıp Sokağa Atıldı

Eskişehirspor, Nihat Kahveci'yi Teknik Direktör Listesine Aldı

ESKİŞEHİRSPOR, NİHAT KAHVECİ'Yİ TEKNİK DİREKTÖR LİSTESİNE ALDI

Play-off finalinde Göztepe'ye yenilerek 1. Lig'de kalan Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ve Nihat Kahveci ile görüşüyor.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 14:20
Puan Ver : Eskişehirspor, Nihat Kahveci'yi Teknik Direktör Listesine Aldı(6/10)2

Transfer yasağı gelen Eskişehirspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Kadrosunu koruyarak Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Eskişehirspor yönetimi, göreve gelmesiyle birlikte tecrübeli teknik adam arayışına girdi. Yönetimin ilk hedefinde Mesut Bakkal'ın olduğu öğrenildi. Tatilini Bodrum'da geçiren Bakkal ile yönetimin bir ön görüşme yaptığı öğrenildi. İlk görüşmede Bakkal'ın transfer yasağından dolayı olumlu bir cevap vermediği iddia edilen edilirken, görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

BAKKAL OLMAZSA NİHAT KAHVECİ GELECEK

Yönetimin, Bakkal ile görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasına karşı bir diğer teknik direktör adayı ise Nihat Kahveci. Yönetimin iki gün içinde teknik adamla sözleşme imzalaması bekleniyor. Öte yandan Eskişehirspor futbolcuları antrenmanlarını teknik adam olmadan sürdürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eskişehirspor  Nihat  Kahveci  Yi  Teknik  Direktör  Listesine  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER