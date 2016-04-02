

Eskişehirspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?







Eskişehirspor Galatasaray maçı 2 Nisan Cumartesi saat 19:00'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadele Lig TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.







Selçuk İnan ve Denayer Eskişehir'de yok - Galatasaray'da arka adalesinde ağrı hisseden kaptan Selçuk İnan ile yine adalesinde problem olan Denayer, Eskişehirspor maçı kadrosuna dahil edilmedi







Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam deplasmanda Eskişehirspor'la karşılaşacak Galatasaray'da son antrenmanı yarıda bırakan Selçuk İnan, kamp kadrosuna alınmadı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden kaptan Selçuk çalışmayı yarıda bıraktı. Selçuk'un yapılan ilk tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildiği bildirildi. Belçika Milli Takımı'ndan döndükten sonra adalesinde ağrı hisseden Jason Denayer'in de tedbir amaçlı kadroya alınmadığı kaydedildi. Belçikalı futbolcunun yapılan ilk tetkiklerinde hafif zorlanma tespit edildiği ifade edildi. Galatasaray'da Selçuk ve Denayer'in dışında 6 eksik futbolcu daha bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder, Sinan Gümüş, Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta ve Hamit Altıntop ile sarı kart cezalısı Olcan Adın, Eskişehirspor maçı kadrosunda yer almadı.



Saat 16.30'da uçakla Eskişehir'e hareket eden Galatasaray kafilesinde şu oyuncular bulunuyor: Fernando Muslera, Bilal Kısa, Yasin Öztekin, Umut Bulut, Lukas Podolski, Jose Rodriguez, Ryan Donk, Aurelien Chedjou, Lionel Carole, Semih Kaya, Martin Linnes, Koray Günter, Volkan Pala, Kerem Çalışkan, Muhammet Yeşilyurt, Tarık Çamdal, Emre Çolak, Cenk Gönen.