ESKİŞEHİRSPOR BAŞKANI: İBRAHİM ÜZÜLMEZ'LE ANLAŞAMADIK, SERGEN YALÇIN'LA GÖRÜŞECEĞİZ
Eskişehirspor Başkanı, "Sergen Yalçın'la dün telefonla görüştük. Bugün teklifimizi ileteceğiz. Kendisiyle anlaşmak istiyoruz." dedi.
İbrahim Üzülmez ile anlaşamayan Eskişehirspor yönetimi Sergen Yalçın ile anlaşmak için hazırlıklara başladı.
Eskişehirspor Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu bu akşam Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirecek. Alınan bilgiye göre Sergen Yalçın bu akşam Eskişehirspor Başkanı ve bazı yöneticilerle yemekte buluşacak.
"DÜN GÖRÜŞTÜK, BUGÜN TEKLİFİMİZİ İLETECEĞİZ"
Konuyla alakalı konuşan Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu, "Sergen Yalçın ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kendisi ile bu akşam İstanbul'da bir araya geleceğiz ve teklifimizi ileteceğiz. Sergen Hoca kariyeri belli olan bize yakışır bir isim. Kendisi ile anlaşmak istiyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Personel Alımı İhalesine Sokulmayan Kent Yol İşcileri İş Bıraktı
- Tübitak Uzmanının Oğlunun İki Elini Kaybettiği Patlamanın Sırrı Çözüldü! Roket Yapıyormuş
- Kuzgunlar, 4 Yaşındaki Bir Çocuk Seviyesinde Gelecek Planı Yapabiliyor
- Başkent'te Avm'de Yangın Çıktı!
- Aldattığından Şüphelendi, Kiralık Katil Tutup Yanlışlıkla Öldürttü!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Antalyaspor: Eto'o Haberleri Gerçek Dışı, Transfer Teklifi Gelmedi
- Östersunds'lu Oyuncudan Tudor'a Taş: Ona Dersini Verdim
- İtalyan Golcü Antonio Cassano, Altı Günde İkinci Kez Futbolu Bıraktı
- Doktorların İki Kez Grip Diyerek Yolladığı Hentbolcu, Kansere Yakalandı
- Rıza Çalımbay: Eto'o Konusunda Bize Gelen Bir Şey Yok
DÜNYA HABERLERİ
- Abd, İran Sahil Güvenlik Botuna Ateş Açtı!
- Işid'e Karşı Gökkuşağı Bayrağı Yükseliyor: İlk Lgbt Savaş Birimi Kuruldu
- Geleneksel Doğum Günü Kutlamasında Cayır Cayır Yanarak Ölüyordu!
- Tesla'nın Ve Facebook'un Ceo'ları Yapay Zeka Konusunda Birbirine Girdi
- İngiltere'de Akılalmaz Namus Cinayeti! Boğazı Ortadan İkiye Ayrılmış Halde Bulundu
Bu Haberle İlgili Yorumlar