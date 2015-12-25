

Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler Platformu tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılmak üzere Öğretmen Evi'ne gelen Bakan Avcı, yemek öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eskişehir'de başlaması planlanan uçak seferlerinin durumu hakkında sorulan soruya Avcı, konuyla ilgili valilik tarafından bir anket yapıldığı ve bunun sonuçlarının yakın zamanda analiz edileceğini söyledi.