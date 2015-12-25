ESKİŞEHİR'E UÇAK SEFERLERİ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Eskişehir'de yeniden uçak seferlerinin başlatılması için vatandaşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından destek istedi.
Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler Platformu tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılmak üzere Öğretmen Evi'ne gelen Bakan Avcı, yemek öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eskişehir'de başlaması planlanan uçak seferlerinin durumu hakkında sorulan soruya Avcı, konuyla ilgili valilik tarafından bir anket yapıldığı ve bunun sonuçlarının yakın zamanda analiz edileceğini söyledi.
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